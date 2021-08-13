Солнечно и тепло – погода в Украине на 14 августа

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Ракурс

Погода в Украине 14 августа, в субботу, будет жаркой. Почти во всех регионах будет ярко светить солнце. Лишь на востоке и в некоторых южных областях возможны дожди с грозами.

В целом температура воздуха будет колебаться в пределах 25−29°. Значительно потеплеет в западных областях — столбики термометров поднимутся выше, чем днями ранее. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается солнечная и без осадков. Столбики термометров покажут 13−15°, днем ​​поднимутся до 26−28°.

Погода в Харькове также будет солнечной, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 14−16°, днем ​​прогнозируется 26−28°.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью столбики термометров покажут 19−21°, днем ​​поднимутся до 27−29°.

Погода во Львове в субботу будет комфортной, осадков не прогнозируют. Ночью прогнозируется 12−14°, а днем ​​- 26−28°.

Погода в Карпатах ожидается солнечная и без осадков. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем ​​ожидается 28−30°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение суток возможны небольшие возмущения.