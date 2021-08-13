Солнечно и тепло — погода в Украине на 14 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n158776-solnechno-i-teplo-pogoda-v-ukraine-na-14-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 14 августа, в субботу, будет жаркой. Почти во всех регионах будет ярко светить солнце. Лишь на востоке и в некоторых южных областях возможны дожди с грозами.
В целом температура воздуха будет колебаться в пределах 25−29°. Значительно потеплеет в западных областях — столбики термометров поднимутся выше, чем днями ранее. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается солнечная и без осадков. Столбики термометров покажут 13−15°, днем поднимутся до 26−28°.
Погода в Харькове также будет солнечной, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 14−16°, днем прогнозируется 26−28°.
Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью столбики термометров покажут 19−21°, днем поднимутся до 27−29°.
Погода во Львове в субботу будет комфортной, осадков не прогнозируют. Ночью прогнозируется 12−14°, а днем - 26−28°.
Погода в Карпатах ожидается солнечная и без осадков. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем ожидается 28−30°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение суток возможны небольшие возмущения.