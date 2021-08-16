У Києві викрили поліцейського, який чотири роки не ходив на роботу, фото: Life.ru

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У Києві викрили екс-поліцейського, який впродовж чотирьох років не ходив на роботу, проте за сприяння свого керівника, який укривав від керівництва факт відсутності підлеглого, продовжував отримувати зарплату.

Такими діями державі було завдано збитків на суму близько 400 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

В результаті двом колишнім працівникам столичного управління поліції оголошено підозру за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.