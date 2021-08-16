Поліцейський чотири роки прогулював роботу і отримав за це 400 тис. грн (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158849-policeyskyy-chotyry-roky-proguluvav-robotu-i-otrymav-za-ce-400-tys-grn-foto.htmlРакурс
У Києві викрили екс-поліцейського, який впродовж чотирьох років не ходив на роботу, проте за сприяння свого керівника, який укривав від керівництва факт відсутності підлеглого, продовжував отримувати зарплату.
Такими діями державі було завдано збитків на суму близько 400 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
В результаті двом колишнім працівникам столичного управління поліції оголошено підозру за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів, — зазначають у прокуратурі.