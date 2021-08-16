Кабул спорожнів, в аеропорту охочі втекти з Афганістану штурмують літаки

В аеропорту охочі втекти з Афганістану штурмують літаки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158848-kabul-sporojniv-v-aeroportu-ohochi-vtekty-z-afganistanu-shturmuut-litaky.html

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Аеропорт Кабула переповнений після захоплення влади в Афганістані екстремістами руху «Талібан». Вулиці столиці спорожніли на наступний день після того, як таліби увійшли в місто. Тисячі афганців хочуть вилетіти з країни попри відсутність необхідної кількості літаків. Про це повідомляють видання AFP, Reuters, BBC.

В один момент ситуація вийшла з-під контролю — тисячі афганців заполонили злітну смугу летовища, у намаганнях залишити країну. Люди бігали на злітно-посадковій смузі аеропорту і намагалися сісти на літаки. Афганці були невдоволені тим, що американські рейси, які евакуюють дипломатів з країни, мали пріоритет на виліт.

За інформацією SkyNews, у терміналі летовища розпочалися сутички серед тих, хто не зміг зайняти місце на рейсах, відтоді як у аеропорту раптово скасували всі комерційні вильоти. Американським військовим довелося відкривати вогонь у повітря, щоб заспокоїти натовп.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як сотні людей тікають з багажем до безпечного терміналу аеропорту.

Також у мережі з’явилося моторошне відео з Кабула — люди випадають (або їх викидають) з переповнених літаків, які відлітають з Афганістану. Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька людей намагалися втекти, зачепившись за шасі літака. За іншими даними, їх викинули з літака.

Нагадаємо, 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну й вилетів до Таджикістану. Після захоплення столиці Афганістану талібами місцеві правоохоронні органи відмовилися працювати і виконувати свої обов’язки. У Кабулі поліція покинула свої бази і дільниці.