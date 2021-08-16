Бойовики "Талібану" у президентському палаці Кабула - фото 15 серпня DW

https://racurs.ua/ua/n158847-djyhadyzm-v-rosiyi-i-pomylky-zahodu-reakciya-na-peremogu-talibiv-v-afganistani.html

Ракурс

Перемога талібів в Афганістані шокувала світ. Блискавичне захоплення «Талібаном» Кабулу і головних міст викликало жваву реакцію світової преси і політологів.

New York Times називає захоплення «Талібаном» Кабула «невимовною трагедією».

Міжнародний оглядач Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали і політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд дол.

При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.

Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил. Це корупція в армії і поліції, нездатність поводитися з подарованої складною технікою при широко поширеній неписьменності, втрата митних зборів і, як наслідок, нездатність уряду фінансувати зарплату. Крім того, на думку оглядача, з того моменту, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали швидко здаватися їм зі страху, що ті все одно переможуть і будуть мститися.

Le Monde також нагадує про те, про що говорять багато експертів — про приписки і мертвих душах в афганській армії.

Газета розповіла, що, за словами самих же американських військових, афганці створювали цілі «батальйони-примари», щоб отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.

46 батальйонів-привидів, по 800 чоловік в кожному, — наводить Le Mond дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.

Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшого спотворення картини.

В іншій статті Le Mond, як і вся світова преса сьогодні, порівнює падіння Кабула з падінням Сайгона, столиці Південного В'єтнаму, в 1975 році і нагадує між іншим, що Сайгон упав тільки через два роки після виведення американських військ.

Washington Post пише, що позиції президента Афганістану Ашрафа Гані сильно підірвала торішня сепаратна, без згоди Гані, угода адміністрації Трампа з талібами.

Російська «Независимая газета» і «Комерсант» висловлюють припущення, що безкровна здача талібам Кабула і влади в країні могла бути результатом якоїсь закулісної угоди за участю світових держав.

Німецька газета Die Welt вважає, що оцінка Джо Байденом ситуації в Афганістані була абсолютно помилковою і приголомшливо наївною.

Політолог Марк Галлеотті вважає, що «події в Середній Азії можуть вийти далеко за її межі».

Справа не тільки в тому, що ситуація стане перевіркою претензій Москви на роль гаранта безпеки в регіоні. Це чи не останній аргумент на користь її євразійської гегемонії. З огляду сильну залежність російської економіки від дешевої робочої сили з регіону є побоювання, що будь-який сплеск джихадизму відгукнеться тероризмом в Росії і вплине на її мусульманське населення, — написав Галлеотті для The Spectator.

Кореспондент New York Times в Афганістані Шаріф Хасан написав у Twitter, що афганці ніколи не пробачать екс-президенту Гані.