Талібан заявив про перемогу - що відбувається в Афганістані, фото - Reuters

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Ракурс

Рух «Талібан» увійшов до столиці Афаністану у неділю та окупував Кабул. Представник «Талібану» 16 серпня заявив, що війна закінчена, а її переможці мают намір найближчим часом змінити форму правління в країні.

В інтерв’ю телеканалу «Аль-Джазіра» речник талібів пообіцяв забезпечити безпеку громадян та іноземців.

Раніше представники «Талібану» заявляли Reuters, що перехідного уряду в країні не буде і що таліби очікують повної передачі влади. Йшлося про проголошення Ісламського Емірату Афганістан.

У неділю президент Афганістану Гані заявив, що залишив країну, аби «запобігти кровопролиттю на тлі наступу талібів». За його словами, «Талібан» був готовий до насильства, аби «вигнати» його з країни.

Великі авіалінії змінюють маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як «Талібан» взяв під контроль президентський палац у Кабулі.

Серед таких компаній — United Airlines (UAL.O), British Airways і Virgin Atlantic.

На ранок понеділка більшість рейсів змінили маршрут, обравши повітряний простір над Пакистаном та Іраном.

Під час евакуації в аеропорту Кабула панував хаос, тисячі афганців та іноземних громадян намагалися покинути країну. Наприклад, усі співробітники посольства США були евакуйовані з Афганістану.

Росіяни тим часом не плануть евакуювати своє посольство в Кабулі.

Вашингтон відправив 1 тис. військовослужбовців на евакуацію з Кабула. США охороняють аеропорт Кабула для вильотів.

Німеччина 15 серпня закрила своє посольство в Кабулі. Всі комерційні рейси з аеропорту припинено.

Євросоюз і 67 країн заявили про готовність допомогти афганському народу. Через захоплення столиці Афганістану український літак евакуював з Кабула восьмеро українців та понад 70 громадян інших держав, які просили про термінову евакуацію.