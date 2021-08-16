Талибан заявил о победе — что происходит в Афганистане, фото - Reuters

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Ракурс

Движение «Талибан» вошло в столицу Афанистане в воскресенье и оккупировало Кабул. Представитель «Талибана» 16 августа заявил, что война закончена, а ее победители намерены в ближайшее время изменить форму правления в стране.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» представитель талибов пообещал обеспечить безопасность граждан и иностранцев.

Ранее представители «Талибана» заявляли Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти. Речь шла о провозглашении Исламского Эмирата Афганистан.

В воскресенье президент Афганистана Гане заявил, что покинул страну, чтобы «предотвратить кровопролитие на фоне наступления талибов». По его словам, «Талибан» был готов к насилию, чтобы «выгнать» его из страны.

Большие авиалинии меняют маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как «Талибан» взял под контроль президентский дворец в Кабуле.

Среди таких компаний, например, United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic.

На утро понедельника большинство рейсов изменили маршрут, выбрав воздушное пространство над Пакистаном и Ираном.

Во время эвакуации в аэропорту Кабула царил хаос, тысячи афганцев и иностранных граждан пытались покинуть страну. Например, все сотрудники посольства США были эвакуированы из Афганистана.

Россияне тем временем не планируют эвакуировать свое посольство в Кабуле.

Вашингтон отправил 1 тыс. военнослужащих для обеспечения эвакуации из Кабула. США охраняют аэропорт Кабула для вылетов.

Германия 15 августа закрыла свое посольство в Кабуле. Все коммерческие рейсы из аэропорта прекращено.

Евросоюз и 67 стран заявили о готовности помочь афганскому народу. Из-за захвата столицы Афганистана украинский самолет эвакуировал из Кабула восьмерых украинцев и более 70 граждан других государств, которые просили о срочной эвакуации.