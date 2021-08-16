Боевики Талибана в президентском дворце Кабула - фото 15 августа DW

https://racurs.ua/n158847-djihadizm-v-rossii-i-oshibki-zapada-reakciya-na-pobedu-talibov-v-afganistane.html

Ракурс

Победа талибов в Афганистане шокировала мир. Молниеносный захват Талибаном Кабула и главных городов вызвал реакцию мировой прессы и политологов.

New York Times называет захват Талибаном Кабула «невыразимой трагедией».

Международный обозреватель Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих отчетах и ​​заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые они потратили за 20 лет 88,3 млрд долл.

При этом и независимые эксперты, и многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.

Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных пошлин и, как следствие, неспособность правительства финансировать зарплату. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные начали быстро сдаваться им из-за страха, что те все равно победят и будут мстить.

Le Monde также напоминает о том, о чем говорят многие эксперты — о приписки и мертвых душах в афганской армии.

Газета рассказала, что, по словам самих же американских военных, афганцы создавали целые «батальоны-призраки», чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их.

46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом, — приводит Le Mond данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле.

Газета напоминает, что по требованию президента Ашрафа Гани американские военные с 2017 года перестали публиковать данные о потерях и дезертирстве среди своих подопечных, афганских военных, и это способствовало еще большему искажению картины.

В другой статье Le Mond, как и вся мировая пресса сегодня, сравнивает падение Кабула с падением Сайгона, столицы Южного Вьетнама, в 1975 году и напоминает между прочим, что Сайгон пал только через два года после вывода американских войск.

Washington Post пишет, что позиции президента Афганистана Ашраф Гани сильно подорвала прошлогоднее сепаратное, без согласия Гани, соглашение администрации Трампа с талибами.

Российская «Независимая газета» и «Коммерсант» высказывают предположение, что бескровная сдача талибам Кабула и власти в стране могла быть результатом какой-то закулисные сделки с участием мировых государств.

Немецкая газета Die Welt считает, что оценка Джо Байденом ситуации в Афганистане была абсолютно ошибочной и потрясающе наивной.

Политолог Марк Галлеотти считает, что «события в Средней Азии могут выйти за ее пределы».

Дело не только в том, что ситуация станет проверкой претензий Москвы на роль гаранта безопасности в регионе. Это чуть ли не последний аргумент в пользу ее евразийской гегемонии. Учитывая сильную зависимость российской экономики от дешевой рабочей силы из региона есть опасения, что любой всплеск джихадизма откликнется терроризмом в России и повлияет на ее мусульманское население, — написал Галлеотти для The Spectator.

Корреспондент New York Times в Афганистане Шариф Хасан написал в Twitter, что афганцы никогда не простят экс-президенту Гани.

Гани мог бы договориться с талибами три месяца назад. Он отказался это сделать. Теперь он сбежал. А афганцы, которые в основном против идеологии талибов, теперь должны заплатить цену за его ошибки. Это так несправедливо. Афганцы никогда не простят Гани и его двум прислужникам (советникам — «Ракурс»), Мохибу и Фазли, — написал Хасан.



К вечеру 15 августа в Кабуле появились патрули талибов, а их представители фотографировались в президентском дворце.

Сейчас вся территория Афганистана за исключением международного аэропорта Кабула, где находятся военные стран НАТО, является подконтрольной «Талибану». В аэропорту царит полный хаос.