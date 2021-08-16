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Ракурс
КГГА проводит обыски из-за дела относительно строительства Подольского моста, фото: Киевская городская прокуратура

Обыски в КГГА проводит прокуратура из-за Подольского моста (ФОТО)

16 авг 2021, 11:33
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В Киеве прокуратура обыски в рамках уголовного производства относительно присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыски проводятся:

  • в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА;
  • в коммунальном предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева»;
  • в госпредприятии «Укргосстройэкспертиза»;
  • у генерального подрядчика;
  • в подрядных организациях.

По информации следствия, в акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года были внесены сведения о работах по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте: «Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве «не выполнялись», — утверждают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что местному бюджету территориальной общины Киева был нанесен ущерб на более чем 4,5 млн грн.


КГГА проводит обыски из-за дела относительно строительства Подольского моста, фото: Киевская городская прокуратура

Источник: Ракурс


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