КГГА проводит обыски из-за дела относительно строительства Подольского моста, фото: Киевская городская прокуратура

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В Киеве прокуратура обыски в рамках уголовного производства относительно присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыски проводятся:

в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА;

в коммунальном предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева»;

в госпредприятии «Укргосстройэкспертиза»;

у генерального подрядчика;

в подрядных организациях.

По информации следствия, в акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года были внесены сведения о работах по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте: «Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве «не выполнялись», — утверждают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что местному бюджету территориальной общины Киева был нанесен ущерб на более чем 4,5 млн грн.