Обшуки в КМДА проводить прокуратура через Подільський міст (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158846-obshuky-v-kmda-provodyt-prokuratura-cherez-podilskyy-mist-foto.htmlРакурс
У Києві прокуратура обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Обшуки проводяться:
- у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА;
- у комунальному підприємстві «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»;
- у держпідприємстві «Укрдержбудекспертиза»;
- у генерального підрядника;
- у підрядних організаціях.
За інформацією слідства, в акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року були внесені відомості про роботи з фарбування низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об'єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» не виконувались, — стверджують в прокуратурі.
У відомстві зазначають, що місцевому бюджету територіальної громади Києва було завдано збитків на понад 4,5 млн грн.