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КМДА проводить обшуки через провадження щодо будівництво Подільського мосту, фото: Київська міська прокуратура

Обшуки в КМДА проводить прокуратура через Подільський міст (ФОТО)

16 сер 2021, 11:33
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У Києві прокуратура обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Обшуки проводяться:

  • у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА;
  • у комунальному підприємстві «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»;
  • у держпідприємстві «Укрдержбудекспертиза»;
  • у генерального підрядника;
  • у підрядних організаціях.

За інформацією слідства, в акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року були внесені відомості про роботи з фарбування низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об'єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» не виконувались, — стверджують в прокуратурі.

У відомстві зазначають, що місцевому бюджету територіальної громади Києва було завдано збитків на понад 4,5 млн грн.


КМДА проводить обшуки через провадження щодо будівництво Подільського мосту, фото: Київська міська прокуратура

Джерело: Ракурс


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