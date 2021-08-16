Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n158845-zagybel-mera-kryvogo-rogu-policiya-vidzvituvala-pro-rozsliduvannya.html

Ракурс

Смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова продовжують розслідувати.

Правоохоронці, як і раніше, опрацьовують три версії — вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Наразі фахівці опрацьовують відео з камер спостережень. Незрозуміло, як відео потрапило у соціальні мережі. Про 16 серпня заявив начальник управління Національної поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило на брифінгу.

Правоохоронці відзначають, що згідно з опублікованими фото після вбивства і відео з камер відеоспостереження до, у Костянтина Павлова різний одяг — темна/світла футболка, відсутність шкарпеток.

У поліції наголошують, що мер Кривого Рогу загинув вранці 15 серпня, а на відео з камер спостереження стоїть дата — вечір 14 серпня. Зараз поліція проводить детальний аналіз одягу з місця трагедії і вивчає всі відеозаписи.

Слідчі працюють з дружиною Павлова. Про погрози меру чи його родині поліцейським нічого невідомо.

Експерти заявляють, що смерть Павлова настала приблизно о 6.00−7.00 неділі, 15 серпня. Мер загинув від одного вогнепального поранення. На міського голову Кривого Рогу була зареєстрована мисливська та травматична зброя. Телефон Павлова вилучили, з ним працюють фахівці.

Нагадаємо, 15 серпня міського голову Кривого Року Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі власного заміського будинку. Поруч з тілом мера знаходилась рушниця. Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство, поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі розглядають три версії — убивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.