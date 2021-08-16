Як навчатимуться діти з 1 вересня — Шкарлет назвав умови “дистанційки”, фото - ЗОДА

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З 1 вересня українські школи розпочнуть навчання у повноформатному режимі. Без дистанційки обійдуться в «зелених» карантинних зонах за умови відсутності загрози поширення COVID-19.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет 16 серпня в ефірі «Сніданку з 1+1″ розповів, що на „дистанційку“ або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в „зелених“ карантинних зонах.

Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо у регіоні буде „жовтий“, „помаранчевий“ або „червоний“. З міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки „зелений“ режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі», — розповів Шкарлет.

Наразі МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні. За словами міністра Шкарлета, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання, але в країні поки немає передумов для повернення до дистанційної освіти.

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні не настільки підвищився, щоб повертати дітей на дистанційну форму навчання.

Шкарлет заявляв, що існує лише два сценарії, згідно з якими варто повертати дистанційну форму навчання: зростання респіраторних захворювань, що фіксується здебільшого у міжсезоння, і поширення штаму коронавірусу «Дельта».

Раніше МОЗ запровадило вимогу вакцинації від COVID-19 80% персоналу закладу освіти. У такому випадку школа може працювати навіть під час суворого локдауну. Але змушувати робити щеплення педагогів не будуть.

Адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні уряд продовжив до 1 жовтня.