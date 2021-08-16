Джо Байден, фото: Sputnik

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Дональд Трамп, попередній президент США, закликав чинного главу держави Джо Байдена «з ганьбою» йти у відставку через ситуацію, яка склалася в Афганістані, стрімко захопленому бойовиками руху «Талібан».

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок американців. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив в Афганістані, — заявив Трамп вчора, 15 серпня, у Вашингтоні.

Трамп вже не вперше критикує плани Байдена щодо виведення американських військ з Афганістану, заявляючи, він здійснив би виведення військ «зовсім інакше і набагато успішніше».

Те, що Джо Байден накоїв в Афганістані, — неймовірно, — написав Трамп у іншій своїй заяві 15 серпня.

Бойовики руху «Талібан» 15 серпня без бою взяли Кабул. Байден та члени його команди були приголомшені темпами захоплення Афганістану талібами, в результаті якого заплановане виведення американських військ перетворилося в місію із забезпечення безпечної евакуації, повідомляє агентство The Associated Press.

Зазначається, що Байден місяцями применшував потенціал посилення «Талібану». Однак 15 серпня провідні чиновники адміністрації Байдена визнали, що були захоплені зненацька швидкістю краху афганських сил безпеки.

Ця проблема стала очевидною після того, як повідомлення про епізодичну стрілянину в аеропорту Кабула спонукали американців сховатися, коли вони очікували вильоту у безпечне місце після того, як посольство США в Афганістані було повністю евакуйоване.

Джерело: Deutsche Welle, The Associated Press