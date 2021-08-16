Джо Байден, фото: Sputnik

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Дональд Трамп, предыдущий президент США призвал действующего главу государства Джо Байдена «с позором» уйти в отставку из-за ситуации, сложившейся в Афганистане, стремительно захваченном боевиками движения «Талибан».

По словам Трампа, действия Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из самых крупных поражений американцев. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Байдену пора с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане, — заявил Трамп вчера, 15 августа, в Вашингтоне.

Трамп уже не впервые критикует планы Байдена по выводу американских войск из Афганистана, заявляя, он провел бы вывод войск «совсем иначе и гораздо успешнее».

То, что Джо Байден натворил в Афганистане, — невероятно, — написал Трамп в другом своем заявлении 15 августа.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя взяли Кабул. Байден и члены его команды были потрясены темпами захвата Афганистана талибами, в результате которого запланированный вывод американских войск превратился в миссию по обеспечению безопасной эвакуации, сообщает агентство The Associated Press.

Отмечается, что Байден месяцами приуменьшал потенциал усиления «Талибана». Однако 15 августа ведущие чиновники администрации Байдена признали, что были застигнуты врасплох скоростью краха афганских сил безопасности.

Эта проблема стала очевидной после того, как сообщения об эпизодической стрельбе в аэропорту Кабула побудили американцев спрятаться, когда они ожидали вылета в безопасное место после того, как посольство США в Афганистане было полностью эвакуировано.

Источник: Deutsche Welle, The Associated Press