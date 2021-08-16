Bugatti запустит в серийное производство трековый гиперкар. Фото: Bugatti

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Гиперкар Bugatti Bolide станет серийным автомобилем, хоть раньше и создавался как футуристический эксперимент.

В октябре 2020 года французский автопроизводитель представил 1850-сильный концепт-кар Bolide, который в итоге станет реальным автомобилем. Под капотом новинки 1600-сильный мотор с новыми системами впуска и выпуска, оптимизированными коробкой передач и ходовой частью. Также серийный автомобиль получил пониженную до 1450 кг массу в отличие от прототипа. Об этом сообщается на веб-странице Bugatti.

Автопроизводитель уверяет, что гиперкар оснастят необходимыми для гоночной техники элементами безопасности — системой HANS, встроенной автоматической системой пожаротушения, поддержкой дозаправки топливом под давлением, колеса с креплением центральной моногайкою и систему ремней безопасности с шестью точками. Красить модель будут в двухцветные ливреи с большим количеством элементов из «голого» углепластика.

Инженеры «Бугатти» утверждают, что настоящей инновацией стал активный воздухозаборник на крыше — на низкой скорости он прячется в кузове, снижая сопротивление воздуха, а на высокой — выдвигается, чтобы обеспечить двигателю необходимый объем воздуха, который поступает.

Ожидается, что с конвейера сойдут 40 машин Bugatti Bolide. Каждый из автомобилей будет стоить 4 млн евро. Ожидается, что поставки машин начнутся в 2024 году.

Напомним, новую серию автомобилей Ferrari Testa Rossa J начнет производить итальянский автопроизводитель в 2021 году. За эту детскую машину, которая с невероятной точностью копирует оригинальную Ferrari 250 Testa Rossa, придется заплатить от 109 тыс. долл.