Bugatti запустить у серійне виробництво трековий гіперкар. Фото: Bugatti

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Гіперкар Bugatti Bolide стане серійним автомобілем, хоч раніше і створювався як футуристичний експеримент.

У жовтні 2020 року французький автовиробник представив 1850-сильний концепт-кар Bolide, який в підсумку стане реальним автомобілем. Під капотом новинки 1600-сильний мотор з новими системами впуску і випуску, оптимізованими коробкою передач і ходовою частиною. Також серійний автомобіль отримав знижену до 1450 кг масу на відміну від прототипа. Про це повідомляється на веб-сторінці Bugatti.

Автовиробник запевняє, що гіперкар оснастять необхідними для гоночної техніки елементами безпеки — системою HANS, автоматичною вбудованою системою пожежогасіння, підтримкою дозаправки паливом під тиском, колесам з кріпленням центральної моногайкою і систему ременів безпеки з шістьма точками. Фарбувати модель будуть в двоколірні лівреї з великою кількістю елементів з «голого» вуглепластика.

Інженери «Бугатті» стверджують, що справжньою інновацією став активний повітрозабірник на даху — на низькій швидкості він ховається в кузові, знижуючи опір повітря, а на високій — висувається, щоб забезпечити двигуну необхідний обсяг повітря, що надходить.

Очікується, що з конвеєра зійдуть 40 машин Bugatti Bolide. Кожен із автомобілів коштуватиме 4 млн євро. Очікується, що поставки машин розпочнуться в 2024 році.

Нагадаємо, нову серію автомобілів Ferrari Testa Rossa J почне виробляти італійський автовиробник у 2021 році. За цю дитячу машину, яка з неймовірною точністю копіює оригінальну Ferrari 250 Testa Rossa, доведеться заплатити від 109 тис. дол.