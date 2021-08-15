Дитячий Ferrari представив автовиробник. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n158835-dytyachyy-ferrari-predstavyv-avtovyrobnyk-video.html

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Дитячий автомобіль Ferrari презентував італійський автовиробник.

Нову серію автомобілів Ferrari Testa Rossa J. Почнуть виробляти у 2021 році, за машину доведеться заплатити від 109 тис. дол. Новинка отримала електричну трансмісію, а дизайн з неймовірною точністю копіює оригінальну Ferrari 250 Testa Rossa. Про це повідомляється на YouTube-каналі The Little Car Company.

Планується випуск 299 автомобілів. Автовиробник пропонує власникові дитячого «Феррарі» акумулятор з дальністю пробігу до 80 км., а двигун на 12 кВт-год здатний розганяти авто до 76 км/год. Крім того, спеціальний ключ дозволить вибрати один з декількох режимів, включаючи гоночний.

Автоконструктори заявляють, що широкі можливості персоналізації дозволяють порадувати своє чадо, а кінцеву вартість машини можна розрахувати в онлайн-калькуляторі. Ferrari Testa Rossa J створили у співпраці з Little Car Company.

Нагадаємо, у червні італійська компанія Ferrari представила новий суперкар 296 GTB — плагін-гібрид з бензиновим двигуном V6 та електромотором з загальною віддачею у 830 к. с.