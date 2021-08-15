Детский Ferrari представил автопроизводитель. Скриншот с видео

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Детский автомобиль Ferrari презентовал итальянский автопроизводитель.

Новую серию автомобилей Ferrari Testa Rossa J. Начнут производить в 2021 году, за машину придется заплатить от 109 тыс. долл. Новинка получила электрическую трансмиссию, а дизайн с невероятной точностью копирует оригинальную Ferrari 250 Testa Rossa. Об этом сообщается на YouTube-каналеThe Little Car Company.

Планируется выпуск 299 автомобилей. Автопроизводитель предлагает владельцу детского «Феррари» аккумулятор с дальностью пробега до 80 км., а двигатель на 12 кВт-ч способен разгонять авто до 76 км/ч. Кроме того, специальный ключ позволит выбрать один из нескольких режимов, включая гонки.

Автоконструкторы заявляют, что широкие возможности персонализации позволяют порадовать свое чадо, а конечную стоимость машины можно рассчитать в онлайн-калькуляторе. Ferrari Testa Rossa J создали в сотрудничестве с Little Car Company.

Напомним, в июне итальянская компания Ferrari представила новый суперкар 296 GTB — плагин-гибрид с бензиновым двигателем V6 и электромотором с общей отдачей в 830 к. сек.