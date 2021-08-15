Характеристики iPhone 13 инсайдеры рассекретили до анонса. Фото:

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iPhone13 (Айфон) рассекретили еще до анонса новинки — смартфон будет работать на базе нового процессора AppleA15 Bionic, который будет выполнен по нормам 5+ нм техпроцессу.

Инсайдеры утверждают, что новый чип обеспечит улучшенную энергоэффективность по сравнению со своим предшественником. Кроме того, процессор обеспечит поддержку 5Gв диапазоне миллиметровых волн. Также материнская плата смартфона станет компактнее. Это позволит оснастить новый «Айфон» более емкими аккумуляторами. Об этом сообщает Gizmochina.

Также новый смартфон от купертиновцев получит быструю зарядку на 25 Вт, но главной особенностью будут новые дисплеи. Также Apple улучшит качество камер своих смартфонов и, возможно, уменьшит вырез на экране. Ожидается, что анонс линейки iPhone13 состоится в сентябре.

Напомним, будущий смартфон компании Apple получит долгожданное новшество — дисплей нового поколения, сможет выводить изображение с частотой до 120 герц — как это уже есть у многих флагманских устройств на платформе Android.

Источник: Gizmochina