На смерть мэра Кривого Рога отреагировал Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Глава государства планирует завтра, 16 августа, собрать руководителей силовых ведомств на совещание, где заслушает отчет об обстоятельствах смерти чиновника. Об этом глава государства сообщил на собственной странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что будет держать дело гибели Павлова на собственном контроле. Отметил, что конкретная и проверенная информация о гибели чиновника будет после проведения экспертиз и первых шагов следствия.

Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога, — подчеркнул глава государства.

Тем временем народный депутат Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook сообщил, что после смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова исполнять его обязанности будет секретарь городского совета Александр Котляр, который является членом партии «Слуга народа».

Напомним, 15 августа мэра Кривого рока Константина Павлова нашли мертвым на пороге собственного загородного дома. Рядом с телом мэра находилось ружье. Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство, полиция открыла уголовное производство.