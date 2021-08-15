На смерть мера Кривого Рогу відреагував Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158833-na-smert-mera-kryvogo-rogu-vidreaguvav-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Очільник держави планує завтра, 16 серпня, зібрати керівників силових відомств на нараду, де заслухає звіт щодо обставин смерті чиновника. Про це глава держави повідомив на власній сторінці у Facebook.

Президент наголосив, що триматиме справу загибелі Павлова на власному контролі. Зазначив, що конкретна та перевірена інформація щодо загибелі чиновника буде після проведення експертиз та перших кроків слідства.

Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу, — наголосив глава держави.

Тим часом народний депутат України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович на власній сторінці в Facebook повідомив, що після смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова виконувати його обов’язки буде секретар міської ради Олександр Котляр, який є членом партії «Слуга народу».

Нагадаємо, 15 серпня міського голову Кривого Року Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі власного заміського будинку. Поруч з тілом мера знаходилась рушниця. Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство, поліція відкрила кримінальне провадження.