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Ракурс
Пластир від облисіння створили китайські вчені. Фото: 24tv.ua

Пластир від облисіння створили китайські вчені (ФОТО)

15 сер 2021, 19:00
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Боротися з облисінням китайські вчені пропонують за допомогою спеціального пластику.

При андрогенетичної алопеції волосся випадає в районі чола, скронь і верхівки. Це відбувається через руйнування волосяних цибулин, а першопричиною вважаються гормональні зміни. Раніше з проблемою боролися за допомогою препаратів на основі міноксидилу. Про це повідомляє ресурс 4pda.

Новий винахід містить мікроголки з гіалуронової кислоти з наночастинками церію, покриті біорозкладаним з'єднанням. Під час експерименту пластир наклеювали на лисини першої групи самців мишей, в той час як контрольна група отримувала традиційне лікування міноксидилом. Вже через 28 днів у всіх мишок виявилося повне відновлення волосяного покриву.

Однак пластир поборов облисіння швидше — на другому тижні під його впливом стали утворюватися нові кровоносні судини в шкірі і волосяні цибулини. Наступні випробування винахідники хочуть провести на людях.

Пластир до і після використання. Фото: 4pda

Утворення волосяних цибулин. Фото: 4pda


Нагадаємо, вчені спростували чимало уявлень про метаболізм, використовуючи дані майже 6 тис. 500 осіб у віці від 8 днів до 95 років. Дослідники стверджують, що, якщо говорити про метаболізм, то можна виділити чотири різних життєвих періоди.

Джерело: 4pda

Джерело: Ракурс


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