Що впливає на метаболізм людини – вчені здивували новим дослідженням

https://racurs.ua/ua/n158769-scho-vplyvaie-na-metabolizm-ludyny-vcheni-zdyvuvaly-novym-doslidjennyam.html

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Вони спростували чимало уявлень про метаболізм, використовуючи дані майже 6 тис. 500 осіб у віці від 8 днів до 95 років.

Дослідники стверджують, що, якщо говорити про метаболізм, то можна виділити чотири різних життєвих періоди. Про це повідомляється в новому науковому дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Йдеться про такі етапи:

дитинство, до 1 року, коли спалювання калорій перебувало на піці, прискорюючись, поки воно не стає на 50% вище, ніж у дорослого;

період з 1 року до приблизно 20 років, метаболізм поступово сповільнюється приблизно на 3% в рік;

з 20 до 60 років метаболізм стабільний;

після 60 років він знижується приблизно на 0,7% на рік.

Після того як дослідники перевірили розмір тіла і кількість м’язів у людей, вони також не виявили відмінностей між чоловіками та жінками.

Вчені очікували, що метаболізм дорослих людей починає сповільнюватися, коли їм за 40, а у жінок — з настанням менопаузи. Але виявилося, що уповільнення метаболізму, яке починається приблизно у віці 60 років, призводить до зниження швидкості обміну речовин на 20% до 95 років.

Чотири періоду метаболічного життя, описані в новому дослідженні, показують, що не існує постійної норми витрати енергії. Це залежить від віку і суперечить старим припущенням, яких дотримувалися багато фахівців у сфері харчування, — кажуть вчені.



Результати дослідження, ймовірно, змінять науку про фізіологію людини, а також можуть мати наслідки для деяких медичних практик, таких як визначення відповідних доз ліків для дітей і літніх людей.

Джерело: Science