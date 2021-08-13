Что влияет на метаболизм человека – ученые удивили новым исследованиям. Фото: kak-nazyvaetsya

https://racurs.ua/n158769-chto-vliyaet-na-metabolizm-cheloveka-uchenye-udivili-novym-issledovaniyam.html

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Научное открытие удалось сделать ученым. Они опровергли многие представления о метаболизме, используя данные почти 6 тыс. 500 человек в возрасте от 8 дней до 95 лет.

Исследователи утверждают, что, если говорить о метаболизме, то можно выделить четыре различных периода жизни. Об этом говорится в новом научном исследовании, опубликованном в журнале Science.

Речь идет о таких этапах:

младенчество, до 1 года, когда сжигание калорий находится на пике, ускоряясь, пока оно не становится на 50% выше, чем у взрослого;

период с 1 года до примерно 20 лет, метаболизм постепенно замедляется примерно на 3% в год;

с 20 до 60 лет метаболизм стабилен;

после 60 лет он снижается примерно на 0,7% в год.

После того как исследователи проверили размер тела и количество мышц у людей, они также не обнаружили различий между мужчинами и женщинами.

Ученые ожидали, что метаболизм взрослых людей начинает замедляться, когда им за 40, а у женщин — с наступлением менопаузы. Но оказалось, что замедление метаболизма, которое начинается примерно в возрасте 60 лет, приводит к снижению скорости обмена веществ на 20% к 95 годам.

Четыре периода метаболической жизни, описанные в новом исследовании, показывают, что не существует постоянной нормы расхода энергии. Это зависит от возраста и противоречит давним предположениям, которых придерживались многие специалисты в области питания, — говорят ученые.

Результаты исследования, вероятно, изменят науку о физиологии человека, а также могут иметь последствия для некоторых медицинских практик, таких как определение подходящих доз лекарств для детей и пожилых людей.

Источник: Science