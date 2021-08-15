Пластырь от облысения создали китайские ученые. Фото: 24tv.ua

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Бороться с облысением китайские ученые предлагают с помощью специального пластика.

При андрогенетической алопеции волосы выпадают в районе лба, висков и макушки. Это происходит из-за разрушения волосяных луковиц, а первопричиной считаются гормональные изменения. Ранее с проблемой боролись с помощью препаратов на основе миноксидила. Об этом сообщает ресурс 4pda.

Новое изобретение содержит микроиглы из гиалуроновой кислоты с наночастицами церия, покрытые биоразлагаемым соединением. Во время эксперимента пластырь наклеивали на проплешины первой группы самцов мышей, в то время как контрольная группа получала традиционное лечение миноксидилом. Уже через 28 дней у всех мышек оказалось полное восстановление волосяного покрова.

Однако пластырь поборол облысение быстрее — на второй неделе под его воздействием стали образовываться новые кровеносные сосуды в коже и волосяные луковицы. Следующие испытания изобретатели хотят провести на людях.

Напомним, ученые опровергли немало представлений о метаболизме, используя данные почти 6 тыс. 500 человек в возрасте от 8 дней до 95 лет. Исследователи утверждают, что, если говорить о метаболизме, то можно выделить четыре разных жизненных периода.

Источник: 4pda