Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158831-mera-kryvogo-rogu-znayshly-mertvym-scho-stalosya-foto.html

Ракурс

Костянтин Павлов, міський голова Кривого Року, був знайдений мертвим на порозі власного заміського будинку.

Поруч з тілом мера знаходилась рушниця. Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство. Подробиці смерті встановлюються. Про це 15 серпня повідомило місцеве видання «Перший міський».

Керівник партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович на власній сторінці у Facebook підтвердив смерть мера Кривого Рогу. Нардеп відзначив, що не вірить у те, що Павлов скоїв самогубство.

Як співголова партії в якій складався Павлов, я вимагаю від правоохоронних органів створення групи які в найближчі дні відповість нам хто вбив Костянтина Павлова! Розповіді про самогубство — явна брехня! — йдеться у повідомленні.

За фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. У відомстві заявили, що інформація про знайденого мертвим мера надійшла близько 16.00. На місці працюють поліцейські, які обстежують домоволодіння та встановлюють свідків події.

Нагадаємо, вбивство шестирічної дитини сталося селищі Старий Сальтов у Харківській області. Дівчинка пішла гуляти з13-річнимдругом, але до призначеного часу додому так і не повернулася. Через кілька годин її знайшли мертвою.

Джерело: «Перший міський»