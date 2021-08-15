Мэр Кривого Рога Константин Павлов. Фото: УП

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Константин Павлов, городской голова Кривого рока, был найден мертвым на пороге собственного загородного дома.

Рядом с телом мэра находилось ружье. Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются. Об этом 15 августа сообщило местное издание «Первый городской».

Руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на собственной странице в Facebook подтвердил смерть мэра Кривого Рога. Нардеп отметил, что не верит в то, что Павлов совершил самоубийство.

Как сопредседатель партии, в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова! Рассказы о самоубийстве — явная ложь! — говорится в сообщении.

По факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. В ведомстве заявили, что информация о найденном мертвым мэре поступила около 16.00. На месте работают полицейские, которые обследуют домовладения и устанавливают свидетелей происшествия.

Напомним, убийство шестилетнего ребенка произошло поселке Старый Сальтов в Харьковской области. Девочка пошла гулять с 13-летним другом, но к назначенному времени домой так и не вернулась. Через несколько часов ее нашли мертвой.

Источник: «Первый городской»