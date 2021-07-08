iPhone 14 получит долгожданное нововведение

Стала известна ключевая особенность iPhone 14 фото:

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Ракурс

Iphone 14, будущий смартфон компании Apple, получит долгожданное нововведение — дисплей нового поколения, способный выводить изображение с частотой до 120 герц — как это уже во многих флагманских устройств на платформе Android.

Такие дисплеи будут базироваться на панелях на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников издания, в будущей серии iPhone 13, которая должна быть представлена ​​во второй половине этого года, компания планирует оснастить экранами нового поколения только Pro-модели.

Хотя менеджеры Appke были готовы устанавливать такие экраны и на модели iPhone 13 и 13 mini, однако поставщик LTPO-дисплеев — компания Samsung — может не справиться с необходимыми объемами заказов.

Однако для серии iPhone 13 таких проблем не ожидается, поскольку в 2022 году производство LTPO-панелей планирует начать компания LG. Так что она может взять на себя часть соответствующих заказов.

Источник: The Elec