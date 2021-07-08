iPhone 14 отримає довгоочікуване нововведення

Стала відома ключова особливість iPhone 14, фото:

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Iphone 14, майбутній смартфон компанії Apple, отримає довгоочікуване нововведення — дисплей нового покоління, здатний виводити зображення з частотою до 120 герц — як це вже є у багатьох флагманських пристроїв на платформі Android.

Такі дисплеї базуватимуться на панелях на основі низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO). Про це повідомляє корейське видання The Elec.

За інформацією джерел видання, у майбутній серії iPhone 13, яка має бути представлена в другій половині цього року, компанія планує оснастити екранами нового покоління лише Pro-моделі.

Хоча менеджери Appke були готові встановлювати такі екрани і на моделі iPhone 13 і 13 mini, проте постачальник LTPO-дисплеїв — компанія Samsung — може не впоратися з необхідними обсягами замовлень.

Проте для серії iPhone 13 таких проблем не очікується, оскільки в 2022 році виробництво LTPO-панелей планує розпочати компанія LG. Тож вона може взяти на себе частину відповідних замовлень.

Джерело: The Elec