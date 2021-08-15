Характеристики iPhone 13 інсайдери розсекретили до анонсу. Фото:

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iPhone 13 (Айфон) розсекретили ще до анонсу новинки — смартфон працюватиме на базі нового процесора Apple A15 Bionic, який буде виконаний за нормами 5+ нм техпроцесу.

Інсайдери стверджують, що новий чіп забезпечить поліпшену енергоефективність в порівнянні зі своїм попередником. Крім того, процесор забезпечить підтримку 5G в діапазоні міліметрових хвиль. Також материнська плата смартфона стане компактнішою. Це дозволить оснастити новий «Айфон» більш місткими акумуляторами. Про це повідомляє Gizmochina.

Також новий смартфон від купертіновців отримає швидку зарядку на 25 Вт, але головною особливістю будуть нові дисплеї. Також Apple поліпшить якість камер своїх смартфонів і, можливо, зменшить виріз на екрані. Очікується, що анонс лінійки iPhone 13 відбудеться у вересні.

Нагадаємо, майбутній смартфон компанії Apple отримає довгоочікуване нововведення — дисплей нового покоління, зможе виводити зображення з частотою до 120 герц — як це вже є у багатьох флагманських пристроїв на платформі Android.

Джерело: Gizmochina