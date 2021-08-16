Кадр из снятого камерой видеонаблюдения материала

https://racurs.ua/n158841-gibel-mera-krivogo-roga-opublikovano-video-kamer-nabludeniya.html

Ракурс

Мэра Кривого Рога Константин Павлова вчера, 15 августа, нашли застреленным в его доме в селе Вольное Криворожского района Днепропетровской области.

В интернете уже опубликовано видео, снятое камерами наблюдения, на котором можно увидеть Павлова в его доме в, вероятно, последние минуты жизни.

Опубликовано видео совпадает с одной из версий причин гибели Павлова. На нем можно увидеть, как мэр Кривого Рога ходит по дому с карабином в руках, а потом смотрит в телефон. Посторонних лиц на этом видео не видно.

Самого момента выстрела на видеозаписи нет.

Еще одно видео, снятое другой камерой, показывает, что происходило перед домом Павлова в, вероятно, момент выстрела.

Сегодня, 16 августа, в 10.00 Министерство внутренних дел планирует провести брифинг по расследованию обстоятельств гибели Павлова.

Напомним, следствие рассматривает три версии гибели Павлова — самоубийство, неосторожное обращение с оружием и убийство.