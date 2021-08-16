Кадр зі знятого камерою відеоспостереження матеріалом

https://racurs.ua/ua/n158841-zagybel-mara-kryvogo-rogu-opublikovane-video-kamer-sposterejennya.html

Ракурс

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вчора, 15 серпня, знайшли застреленим у його помешканні в селі Вільне Криворізького району Дніпропетровської області.

В інтернеті вже опубліковане відео, зняте камерами спостереження, на якому можна побачити Павлова в його будинку у, ймовірно, останні хвилини життя.

Опубліковане відео співпадає з однією з версій причин загибелі Павлова. На ньому можна побачити, як мер Кривого Рогу ходить по будинку з карабіном в руках, а згодом дивиться у телефон. Сторонніх осіб на цьому відео не видно.

Самого моменту пострілу на відеозапису немає.

Ще одне відео, зняте іншою камерою, показує, що відбувалося перед будинком Павлова у, ймовірно, момент пострілу.

Сьогодні, 16 серпня, о 10.00 Міністерство внутрішніх справ планує провести брифінг щодо розслідування обставин загибелі Павлова.

Нагадаємо, слідство розглядає три версії загибелі Павлова — самогубство, необережне поводження зі зброєю та вбивство.