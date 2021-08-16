Три версії загибелі мера Кривого Рогу назвали в МВС

Мера Кривого Рогу знайшли мертвим, фото: «Корреспондент»

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Ракурс

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вчора, 15 серпня, знайшли застреленим на веранді його будинку у селі Вільне Криворізького району Дніпропетровської області.

Слідство розглядає кілька версій загибелі Павлова. Директор з комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, кількість версій, які розглядає слідство, обмежена трьома:

убивство;

самогубство;

необережне поводження зі зброєю.

Ніякого четвертого варіанту бути не може, — наголосив Шевченко.

Шевченко зазначив, що причини смерті мера ще має встановити судово-медична експертиза. Крім того, балістикам, які перевірять кулі та виявлену на місці зброю, може знадобитися більше часу, ніж медикам.

Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів, — додав він.

За словами Шевченка, в контексті цього інциденту наразі немає підстав говорити про криміногенне загострення в Україні.

Якщо людина зберігає зброю, треба розуміти, що ця зброя становить небезпеку сама по собі. В нас багато таких випадків було, але це не є ознакою якоїсь криміногенної ситуації, принаймні поки, якщо слідство не встановить очевидних ознак умисного, підготовленого і реалізованого вбивства, — наголосив Шевченко. — Люди, буває, самі йдуть з життя з різних причин, буває необережно поводяться зі зброєю. Так, буває, їх убивають також.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує 16 серпня зібрати керівників силових відомств на нараду, де заслухає звіт щодо обставин смерті мера Кривого Рогу.