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День повітряних зміїв відзначають 16 серпня. Фото: wclub.ru
16 серпня відзначають День повітряних зміїв та День чоловічої красиhttps://racurs.ua/ua/n158837-16-serpnya-vidznachaut-den-povitryanyh-zmiyiv-ta-den-cholovichoyi-krasy.htmlРакурс
16 серпня церковне свято Антонія Римлянина, який був Новгородським чудотворцем родом із Риму.
За народним календарем 16 серпня — Антон Віхровій Малинник. Вважалося, що це один з найбільш вітряних днів у році. А ще в цей період повним ходом заготовляли малину на зиму.
Народні прикмети на 16 серпня:
- Теплий день — до затяжної зими.
- День туманний — польові роботи пройдуть легко.
- Після обіду пішов дощ — негода затягнеться надовго.
- Мурахи будують великі мурашники — до затяжної зими.
- Мало ягід і грибів — до неврожаю на майбутній рік.
У світі 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв — прив’язних літальних апаратів, які підтримуються в повітрі тиском вітру на поверхню, поставлену під певним кутом до напрямку вітру. Повітряних зміїв винайшли в Китаї понад 2 тис. років тому. Вони стали відомими в Європі у пізньому середньовіччі, оскільки їх описав у своїй книзі мандрівник Марко Поло.
Також 16 серпня відзначають День чоловічої краси, День жартів та День відродження в Домініканській Республіці.
16 серпня в історії:
- 1408 рік — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.
- 1658 рік — гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.
- 1810 рік — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність.
- 1975 рік — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.
- 1979 рік — у Донецькій області на об'єкті «Кліваж» здійснили підземний ядерний вибух.
- 1987 рік — підписали Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.
День ангела 16 серпня відзначають Іван, Ісаак, Козьма та Ян.
Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.
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