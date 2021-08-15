День повітряних зміїв відзначають 16 серпня. Фото: wclub.ru

https://racurs.ua/ua/n158837-16-serpnya-vidznachaut-den-povitryanyh-zmiyiv-ta-den-cholovichoyi-krasy.html

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16 серпня церковне свято Антонія Римлянина, який був Новгородським чудотворцем родом із Риму.

За народним календарем 16 серпня — Антон Віхровій Малинник. Вважалося, що це один з найбільш вітряних днів у році. А ще в цей період повним ходом заготовляли малину на зиму.

Народні прикмети на 16 серпня:

Теплий день — до затяжної зими.

День туманний — польові роботи пройдуть легко.

Після обіду пішов дощ — негода затягнеться надовго.

Мурахи будують великі мурашники — до затяжної зими.

Мало ягід і грибів — до неврожаю на майбутній рік.

У світі 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв — прив’язних літальних апаратів, які підтримуються в повітрі тиском вітру на поверхню, поставлену під певним кутом до напрямку вітру. Повітряних зміїв винайшли в Китаї понад 2 тис. років тому. Вони стали відомими в Європі у пізньому середньовіччі, оскільки їх описав у своїй книзі мандрівник Марко Поло.

Також 16 серпня відзначають День чоловічої краси, День жартів та День відродження в Домініканській Республіці.

16 серпня в історії:

1408 рік — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.

1658 рік — гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 рік — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність.

1975 рік — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 рік — у Донецькій області на об'єкті «Кліваж» здійснили підземний ядерний вибух.

1987 рік — підписали Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

День ангела 16 серпня відзначають Іван, Ісаак, Козьма та Ян.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.