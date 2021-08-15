День воздушных змеев отмечают 16 августа. Фото: wclub.ru

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Ракурс

16 августа церковный праздник Антония Римлянина, который был новгородским чудотворцем родом из Рима.

По народному календарю 16 августа — Антон Вихровой Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом заготавливали малину на зиму.

Народные приметы на 16 августа:

Теплый день — к затяжной зиме.

День туманный — полевые работы пройдут легко.

После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.

Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.

Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

В мире 16 августа отмечают Всемирный день воздушных змеев — привязных летательных аппаратов, которые поддерживаются в воздухе давлением ветра на поверхность, поставленную под некоторым углом к направлению ветра. Воздушных змеев изобрели в Китае более 2 тыс. лет назад. Они стали известными в Европе в позднем средневековье, поскольку их описал в своей книге путешественник Марко Поло.

Также 16 августа отмечают День мужской красоты, День шуток и День возрождения в Доминиканской Республике.

16 августа в истории:

1408 год — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.

1658 год — гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.

1810 год — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость.

1975 год — Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии.

1979 год — в Донецкой области на объекте «Кливаж» осуществили подземный ядерный взрыв.

1987 год — подписали Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

День ангела 16 августа отмечают Иван, Исаак, Козьма и Ян.

Напомним, в мае Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.