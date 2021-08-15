Заблудившегося в Карпатах мальчика нашли. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n158836-zabludivshegosya-v-karpatah-malchika-nashli-trogatelnoe-video.html

Ракурс

Потерянного в Карпатах мальчика удалось разыскать.

Волонтеры нашли Алексея Стефанцива из Коломыи, который 14 августа потерялся в Карпатах во время подъема на гору. Ребенка обнаружили на горе большая Космецтка, расположенной на границе с Закарпатской областью. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер. По предварительной информации, состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.

ГСЧС обнародовало трогательное видео реакции родителей на радостную новость.

Напомним, шестилетний Алексей Стефанцив из Коломыи исчез в Карпатах вчера, 14 августа, около 15.30. В горы мальчик пошел вместе с бабушкой, дядей, тетей и их детьми. Всего в группе было шесть человек. Бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что ребенок находится с другими родственниками.