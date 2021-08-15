Подробности исчезновения ребенка в Карпатах сообщили спасатели. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пропавшего в Карпатах шестилетнего Алексея Стефанцива из Коломыи продолжают искать.

Ребенок впервые в жизни поднимался на Говерлу. В горы мальчик пошел вместе с бабушкой, дядей, тетей и их детьми. Всего в группе было шесть человек. Исчезновение родственники заметили вчера, 14 августа, около 15.30. Об этом 15 августа сообщает УНИАН со ссылкой на управление ГСЧС Ивано-Франковской области.

К поискам мальчика максимально задействованы все службы полиции Ивано-Франковщины, сотрудники ГСЧС, военнослужащие, кинологи с двумя служебными собаками, волонтеры ОО «Горный спасательный центр», представители «Красного Креста» и Карпатского национального природного парка. Для розыска используют и квадрокоптер.

По информации спасателей, бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что ребенок находится с другими родственниками. Компания в горы поднималась впервые, никого не предупреждали.

Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной расцветки, голубую кепку с красным козырьком.

Правоохранители просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону «102» или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79−03−23, 0979765101.

Напомним, шестилетний мальчик потерялся в Карпатах во время восхождения на Говерлу, когда отстал от группы туристов. Ребенок потерялся 14 августа около 15.30 часов во время восхождения на гору Говерла, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Источник: УНИАН