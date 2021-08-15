Подробиці зникнення дитини в Карпатах повідомили рятувальники. Фото: ДСНС

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Зниклого у Карпатах шестирічного Олексія Стефанціва із Коломиї продовжують шукати.

Дитина вперше у житті піднімався на Говерлу. У гори хлопчик пішов разом із бабусею, дядьком, тіткою та їхніми дітьми. Загалом у групі було шестеро осіб. Зникнення родичі помітили вчора, 14 серпня, близько 15.30. Про це 15 серпня повідомляє УНІАН із посиланням на управління ДСНС Івано-Франківської області.

До пошуків хлопчика максимально задіяні всі служби поліції̈ Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками, волонтери ГО «Гірський рятувальний центр», представники «Червоного Хреста» та Карпатського національного природного парку. Для розшуку також використовують квадрокоптер.

За інформацією рятувальників, бабуся з онуком відставали від решти родичів, а дитина увесь час то бігала до дядька з тіткою, тобто вперед, то поверталася до бабусі. Тому бабуся подумала, що дитина перебуває з іншими родичами. Компанія в гори підіймалася вперше, нікого не попереджали.

Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію про зниклого за телефоном «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79−03−23, 0979765101.

Нагадаємо, шестирічний хлопчик загубився у Карпатах під час сходження на Говерлу, коли відстав від групи туристів. Дитина загубилася 14 серпня близько 15.30 години під час сходження на гору Говерла, досі її місцеперебування невідоме.

Джерело: УНІАН