«Талібан» заявив про захоплення всього Афганістану. Фото: RT

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Ісламістський рух «Талібан» заявив про захоплення всього Афганістану.

У неділю, 15 серпня, таліби захопили найбільшу в’язницю країни і звільняють ув’язнених. Ймовірно, мова йде про кулі-Чархи. Також талібам вдалося взяти під контроль Кабульський університет на заході Кабула. Над одним зі столичних районів вже підняті прапори «Талібану». Про це повідомляє Al Arabiya.

Як пише Khaama Press, у найближчі години президент Афганістану Ашраф Гані складе з себе повноваження і влада в країні буде передана талібам. Очільником нового перехідного уряду призначать Алі Ахмада Джалалі — колишнього главу МВС Афганістану.

Видання AFP пише, що в районі посольства США в Кабулі приземляються вертольоти. Співробітників посольства переправляють в аеропорт, де американці посилили свою присутність кількома тисячами військових.

Як відомо, рух «Талібан» почав стрімкий наступ на позиції афганської армії після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року. За минулий тиждень таліби захопили столиці 16 провінцій.

Нагадаємо, уряд Афганістану та таліби домовилися про мирну передачу влади в країні і «Талібан» не буде силою захоплювати владу в Кабулі. Бойовики узяли під свій контроль усі прикордонні переходи в Афганістані. Залишити територію країни тепер можна тільки за допомогою авіації. Аеропорт у Кабулі залишився єдиним виходом з Афганістану.

Джерела: Al Arabiya, Khaama Press, AFP