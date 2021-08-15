Погода в Україні. Фото: oblgazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n158826-doschi-v-zahidnyh-regionah-ta-do-34-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-16-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 16 серпня прогнозується мінлива — у західних областях прогнозують дощі.

Температура повітря вночі очікується 13−18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 29−34° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний 5−10 м/c. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 серпня буде хмарною, дощів не очікується. Вночі температуру повітря прогнозують 16−18° тепла, а повітря прогріється до 31−33° вище нуля.

Погоду в Харкові у перший робочий день тижня обіцяють без істотних опадів, переважатиме спека. Температура повітря вночі 15−17° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погода в Одесі завтра буде комфортною для відпочивальників. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, а вдень обіцяють 30−32° тепла.

Погодні умови у Львові у понеділок передбачають короткочасні дощі впродовж доби. Температура повітря вночі 16−18° тепла, а вдень 31−33° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 16 серпня передбачається з опадами вдень і вночі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 15−18° тепла, а вдень обіцяють 31−34° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США заявило, що липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всі 142 роки спостережень за погодою у світі.