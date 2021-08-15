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Погода в Україні. Фото: oblgazeta.ru

Дощі в західних регіонах та до 34° тепла — погода в Україні на 16 серпня (КАРТА)

15 сер 2021, 15:30
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Погода в Україні 16 серпня прогнозується мінлива — у західних областях прогнозують дощі.

Температура повітря вночі очікується 13−18° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 29−34° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний 5−10 м/c. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 серпня буде хмарною, дощів не очікується. Вночі температуру повітря прогнозують 16−18° тепла, а повітря прогріється до 31−33° вище нуля.

Погоду в Харкові у перший робочий день тижня обіцяють без істотних опадів, переважатиме спека. Температура повітря вночі 15−17° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погода в Одесі завтра буде комфортною для відпочивальників. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, а вдень обіцяють 30−32° тепла.

Погодні умови у Львові у понеділок передбачають короткочасні дощі впродовж доби. Температура повітря вночі 16−18° тепла, а вдень 31−33° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 16 серпня передбачається з опадами вдень і вночі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 15−18° тепла, а вдень обіцяють 31−34° вище нуля.

Погода в Україні на 16 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 16 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США заявило, що липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всі 142 роки спостережень за погодою у світі.

Джерело: Ракурс


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