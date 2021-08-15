Меган Маркл і Кейт Міддлтон об'єднаються

Меган и Кейт. Фото: ОК

https://racurs.ua/ua/n158825-megan-markl-i-keyt-middlton-obiednautsya.html

Ракурс

Меган Маркл і Кейт Міддлтон, герцогиня Сассекська й герцогиня Кембриджська, забудуть про старі образи та почнуть працювати над спільним проектом для Netflix.

Про це повідомляє королівський експерт, передає Us Weekly.

Повідомляється, що Меган Маркл поговорила з Кейт Міддлтон про співпрацю — спільну роботу над документальним фільмом для Netflix. Він розповість про благодійну роботу Кейт Міддлтон і її внесок у цій області.

Герцогиня Кембриджська підтримала цю ідею й була задоволена такою увагою.

Кейт дуже задоволена. У них із Меган Маркл зараз чудові відносини, вони дуже добре ладнають і стали спілкуватися частіше, — додало джерело з оточення королівської сім’ї.

Зазначимо, що раніше відносини герцогинь зіпсувалися через від’їзд принца Гаррі та Меган Маркл у США і скандальне інтерв’ю, яке вони дали Опрі Уїнфрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відзначила свій день народження. Герцогині Сассекській виповнилося 40 років. Батько колишньої актриси вирішив привітати дочку зі святом, однак вона проігнорувала його привітання.

Джерело: US Weekly