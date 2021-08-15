Меган Маркл и Кейт Миддлтон объединятся

Меган и Кейт. Фото: ОК

https://racurs.ua/n158825-megan-markl-i-keyt-middlton-obedinyatsya.html

Ракурс

Меган Маркл и Кейт Миддлтон, герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская, забудут о старых обидах и начнут работать над совместным проектом для Netflix.

Об этом сообщает королевский эксперт, передает Us Weekly.

Сообщается, что Меган Маркл поговорила с Кейт Миддлтон о сотрудничестве — совместной работе над документальным фильмом для Netflix. Он расскажет о благотворительной работе Кейт Миддлтон и ее вкладе в этой области.

Герцогиня Кембриджская поддержала эту идею и была польщена таким вниманием.

Кейт очень польщена. У них с Меган Маркл сейчас замечательные отношения, они очень хорошо ладят и стали общаться чаще, — добавил источник из окружения королевской семьи.

Отметим, что ранее отношения герцогинь испортились из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в США и скандального интервью, которое они дали Опре Уинфри.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, жена принца Гарри, отметила свой день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 40 лет. Отец бывшей актрисы решил поздравить дочку с праздником, однако она проигнорировала его поздравление.

Источник: US Weekly