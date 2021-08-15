Взрыв в Днепре. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Взрыв в Днепре случился в центральном районе города в двухэтажном жилом доме.

В результате взрыва погибли два человека, которые в это время были в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители получили сообщение о взрыве около 8.50 15 августа. Инцидент произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в центральном районе Днепра.

На месте спасатели тушили пожар. Там, где была кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 м кв. Пожар тушили силами семи человек личного состава и двумя единицами техники. Внутри квартиры пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины, 1980 и 1961 годов рождения. По предварительной информации, там произошел взрыв газовоздушной смеси.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, спасатели и газовая служба. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой ㅡ несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Киеве напугал жителей Шевченковского района. Столичная полиция сообщила о гибели 21-летнего парня. Предварительная квалификация произошедшего — самоубийство.