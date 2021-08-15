Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

СБУ допросит по делу «Харьковских соглашений» нардепов и чиновников

15 авг 2021, 13:34
999

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допросы в уголовном производстве по государственной измене ряд нардепов и экс-чиновников.

Повестки обнародовала пресс-служба СБУ.

Спецслужба допросит:

  • 16 августа — народного депутата Юрия Бойко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского;
  • 17 августа — народных депутатов Виталия Борта и Дмитрий Шпенова;
  • 18 августа — экс-председателя Государственной таможенной службы Игоря Калетника и экс-депутата Юлия Ковалева;
  • 19 августа — бывшего главу Верховной Рады Владимира Литвина и его брата, экс-глава Госпогранслужбы Николая Литвина;
  • 20 августа — экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича;
  • 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.

Как известно, СБУ 12 марта начала досудебное расследование за подготовку, подписание и ратификацию «харьковских соглашений». Совет национальной безопасности и обороны ранее поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году и действия более 230 народных депутатов шестого созыва.


Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров