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СБУ допросит по делу «Харьковских соглашений» нардепов и чиновниковhttps://racurs.ua/n158823-sbu-doprosit-po-delu-harkovskih-soglasheniy-nardepov-i-chinovnikov.htmlРакурс
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допросы в уголовном производстве по государственной измене ряд нардепов и экс-чиновников.
Повестки обнародовала пресс-служба СБУ.
Спецслужба допросит:
- 16 августа — народного депутата Юрия Бойко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского;
- 17 августа — народных депутатов Виталия Борта и Дмитрий Шпенова;
- 18 августа — экс-председателя Государственной таможенной службы Игоря Калетника и экс-депутата Юлия Ковалева;
- 19 августа — бывшего главу Верховной Рады Владимира Литвина и его брата, экс-глава Госпогранслужбы Николая Литвина;
- 20 августа — экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича;
- 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.
Как известно, СБУ 12 марта начала досудебное расследование за подготовку, подписание и ратификацию «харьковских соглашений». Совет национальной безопасности и обороны ранее поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году и действия более 230 народных депутатов шестого созыва.
Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.
В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.
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