https://racurs.ua/n158823-sbu-doprosit-po-delu-harkovskih-soglasheniy-nardepov-i-chinovnikov.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допросы в уголовном производстве по государственной измене ряд нардепов и экс-чиновников.

Повестки обнародовала пресс-служба СБУ.

Спецслужба допросит:

16 августа — народного депутата Юрия Бойко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского;

17 августа — народных депутатов Виталия Борта и Дмитрий Шпенова;

18 августа — экс-председателя Государственной таможенной службы Игоря Калетника и экс-депутата Юлия Ковалева;

19 августа — бывшего главу Верховной Рады Владимира Литвина и его брата, экс-глава Госпогранслужбы Николая Литвина;

20 августа — экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича;

26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.

Как известно, СБУ 12 марта начала досудебное расследование за подготовку, подписание и ратификацию «харьковских соглашений». Совет национальной безопасности и обороны ранее поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году и действия более 230 народных депутатов шестого созыва.

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.