Поиски мальчика. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n158822-v-karpatah-ischut-malchika-privlekli-kvadrokopter-i-sobak-foto.html

Ракурс

Мальчик потерялся в Карпатах во время восхождения на Говерлу. Шестилетний ребенок отстал от группы.

Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Для поисков ребенка используют квадрокоптер и служебных собак, уже вовлечены все службы полиции Ивано-Франковской области, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), военнослужащие и кинологи.

Помогают спасателям волонтеры, представители «Красного Креста» и Карпатского национального природного парка.

Мальчик потерялся 14 августа около 15.30 часов во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22.50 от родственников ребенка. Полиция дает приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Напомним, ранее мы сообщали, что пропавшего в Киевской области мальчика нашли живым. Радостную весть сообщили работники столичной полиции.