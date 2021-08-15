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Ракурс
Поиски мальчика. Фото: Нацполиция

В Карпатах ищут мальчика — привлекли квадрокоптер и собак (ФОТО)

15 авг 2021, 12:50
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Мальчик потерялся в Карпатах во время восхождения на Говерлу. Шестилетний ребенок отстал от группы.

Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Поиски мальчика. Фото: НацполицияДля поисков ребенка используют квадрокоптер и служебных собак, уже вовлечены все службы полиции Ивано-Франковской области, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), военнослужащие и кинологи.

Поиски мальчика. Фото: НацполицияПомогают спасателям волонтеры, представители «Красного Креста» и Карпатского национального природного парка.


Поиски мальчика. Фото: НацполицияМальчик потерялся 14 августа около 15.30 часов во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22.50 от родственников ребенка. Полиция дает приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Напомним, ранее мы сообщали, что пропавшего в Киевской области мальчика нашли живым. Радостную весть сообщили работники столичной полиции.

Источник: Ракурс


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