Талибан. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158821-taliban-ne-budet-napadat-na-kabul-pravitelstvo-peredast-vlast-video.html

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«Талибан» не будет захватывать столицу Афганистана Кабул, поскольку договорился с правительством о мирной передаче власти в стране.

Силового захвата не будет. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттара Мирзакваля в заявлении, которое транслировало агентство TOLO News.

د کورنيو چارو وزارت سرپرست عبدالستار ميرزکوال وايي چې پر کابل ښار به بريد ونه شي او د مسووليت لېږد به په سوله ييزه توګه ترسره شي.



هغه وايي چې د کابل امنيت د امنيتي ځواکونو مسووليت دی pic.twitter.com/h3m525FSIv — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

По словам представителя правительства, «Талибан» согласился не нападать на Кабул. Передача власти будет происходить мирным путем.

Боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации. Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.

Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки (США) уже начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Над афганской столицей сегодня утром летают американские военные вертолеты, которые вывозят из страны дипломатический персонал.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкеном добиться политического урегулирования войны в Афганистане. США продолжат оказывать помощь афганцам.

Источник: TOLONews