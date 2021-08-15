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Ракурс
Талибан. Фото: РБК

«Талибан» не будет нападать на Кабул — правительство передаст власть (ВИДЕО)

15 авг 2021, 12:26
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«Талибан» не будет захватывать столицу Афганистана Кабул, поскольку договорился с правительством о мирной передаче власти в стране.

Силового захвата не будет. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттара Мирзакваля в заявлении, которое транслировало агентство TOLO News.

По словам представителя правительства, «Талибан» согласился не нападать на Кабул. Передача власти будет происходить мирным путем.

Боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации. Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.

Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки (США) уже начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Над афганской столицей сегодня утром летают американские военные вертолеты, которые вывозят из страны дипломатический персонал.


Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкеном добиться политического урегулирования войны в Афганистане. США продолжат оказывать помощь афганцам.

Источник: TOLONews

Источник: Ракурс


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