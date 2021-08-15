https://racurs.ua/n158813-bayden-dal-ukazanie-uregulirovat-voynu-v-afganistane.html

Ракурс

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (США), поручил государственному секретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования войны в Афганистане.

США продолжат оказывать помощь афганцам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидер страны поручил государственному секретарю поддержать президента Афганистана Ашраф Гани и других лидеров в предотвращении дальнейшего кровопролития и добиться политического урегулирования ситуации. Блинкену также поручили взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Байден назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских искателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

В частности, президент США одобрил командирование дополнительных вооруженных сил в Афганистан, чтобы безопасно свернуть американское посольство и вывести персонал — речь идет о развертывании примерно 5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Байден отметил, что представителей «Талибана» в Дохе проинформировали о том, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал или миссию США, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение «Талибан» захватило второй по величине город Афганистана — Кандагар. Перед этим правительственные силы страны подтвердили захват города Газни, расположенного на пути в Кандагар.