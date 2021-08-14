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15 августа – какой праздник и чей день ангела. Фото: pixabay
15 августа — какой праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n158812-15-avgusta-kakoy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
15 августа церковный праздник Стефана Первомученика. Он был первым христианским мучеником, который происходил из диаспоры евреев.
На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день дня было принято всей семьей собирать цветы и травы.
Также в Украине 15 августа отмечают День археолога. Представители этой профессии — настоящие путешественники во времени. Именно они раскрывают миру загадки истории, первыми узнают о тайнах древних цивилизаций, разгадывают надписи, сделанные тысячи лет назад.
День ангела празднуют Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас и Федор.
День в истории:
- 1498 — во время своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада;
- 1534 — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основал в Париже орден иезуитов;
- 1649 — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира;
- 1795 — во Французской республике введена новая валюта — франк;
- 1832 — Папа Римский Григорий XVI издал буллу, осуждающую свободу печати;
- 1914 — официально открыт Панамский канал;
- 1920 — польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную армию в битве под Варшавой. Эта битва считается одной из 20 важнейших битв в мировой истории;
- 1960 — Республика Кипр провозгласила свою независимость,
- 1963 — в Шотландии состоялась последняя смертная казнь;
- 1997 — в Украине учрежден орден княгини Ольги.
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