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Ракурс
15 августа – какой праздник и чей день ангела. Фото: pixabay

15 августа — какой праздник и чей день ангела

14 авг 2021, 21:35
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15 августа церковный праздник Стефана Первомученика. Он был первым христианским мучеником, который происходил из диаспоры евреев.

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день дня было принято всей семьей собирать цветы и травы.

Также в Украине 15 августа отмечают День археолога. Представители этой профессии — настоящие путешественники во времени. Именно они раскрывают миру загадки истории, первыми узнают о тайнах древних цивилизаций, разгадывают надписи, сделанные тысячи лет назад.

День ангела празднуют Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас и Федор.


День в истории:

  • 1498 — во время своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада;
  • 1534 — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основал в Париже орден иезуитов;
  • 1649 — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира;
  • 1795 — во Французской республике введена новая валюта — франк;
  • 1832 — Папа Римский Григорий XVI издал буллу, осуждающую свободу печати;
  • 1914 — официально открыт Панамский канал;
  • 1920 — польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную армию в битве под Варшавой. Эта битва считается одной из 20 важнейших битв в мировой истории;
  • 1960 — Республика Кипр провозгласила свою независимость,
  • 1963 — в Шотландии состоялась последняя смертная казнь;
  • 1997 — в Украине учрежден орден княгини Ольги.

Источник: Ракурс


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