15 августа – какой праздник и чей день ангела. Фото: pixabay

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Ракурс

15 августа церковный праздник Стефана Первомученика. Он был первым христианским мучеником, который происходил из диаспоры евреев.

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день дня было принято всей семьей собирать цветы и травы.

Также в Украине 15 августа отмечают День археолога. Представители этой профессии — настоящие путешественники во времени. Именно они раскрывают миру загадки истории, первыми узнают о тайнах древних цивилизаций, разгадывают надписи, сделанные тысячи лет назад.

День ангела празднуют Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас и Федор.

День в истории: