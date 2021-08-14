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Ракурс
15 серпня – яке свято та чий день ангела. Фото: pixabay

15 серпня — яке свято та чий день ангела

14 сер 2021, 21:35
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15 серпня церковне свято Стефана Першомученика. Він був першим християнським мучеником, який походив з діаспори євреїв.

На Русі святого Стефана (Степана) прозвали Сінником, оскільки в цей час закінчуються сінокісні роботи. Останній етап — покіс трави, що відросла на вже скошених луках. Також цього дня було заведено всією сім'єю збирати квіти й трави.

Також в Україні 15 серпня відзначають День археолога. Представники цієї професії — справжні мандрівники в часі. Саме вони розкривають світу загадки історії, першими дізнаються про таємниці давніх цивілізацій, розгадують написи, зроблені тисячі років тому.

День ангела святкують Василь, Іван, Кирило, Роман, Степан, Тарас та Федір.


День в історії:

  • 1498 — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада;
  • 1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів;
  • 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна II Казимира;
  • 1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк;
  • 1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку;
  • 1914 — офіційно відкрито Панамський канал;
  • 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв у світової історії;
  • 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність;
  • 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара;
  • 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Джерело: Ракурс


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