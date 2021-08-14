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15 серпня – яке свято та чий день ангела. Фото: pixabay
15 серпня — яке свято та чий день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n158812-15-serpnya-yake-svyato-ta-chyy-den-angela.htmlРакурс
15 серпня церковне свято Стефана Першомученика. Він був першим християнським мучеником, який походив з діаспори євреїв.
На Русі святого Стефана (Степана) прозвали Сінником, оскільки в цей час закінчуються сінокісні роботи. Останній етап — покіс трави, що відросла на вже скошених луках. Також цього дня було заведено всією сім'єю збирати квіти й трави.
Також в Україні 15 серпня відзначають День археолога. Представники цієї професії — справжні мандрівники в часі. Саме вони розкривають світу загадки історії, першими дізнаються про таємниці давніх цивілізацій, розгадують написи, зроблені тисячі років тому.
День ангела святкують Василь, Іван, Кирило, Роман, Степан, Тарас та Федір.
День в історії:
- 1498 — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада;
- 1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів;
- 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна II Казимира;
- 1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк;
- 1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку;
- 1914 — офіційно відкрито Панамський канал;
- 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв у світової історії;
- 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність;
- 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара;
- 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
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