15 серпня – яке свято та чий день ангела. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n158812-15-serpnya-yake-svyato-ta-chyy-den-angela.html

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15 серпня церковне свято Стефана Першомученика. Він був першим християнським мучеником, який походив з діаспори євреїв.

На Русі святого Стефана (Степана) прозвали Сінником, оскільки в цей час закінчуються сінокісні роботи. Останній етап — покіс трави, що відросла на вже скошених луках. Також цього дня було заведено всією сім'єю збирати квіти й трави.

Також в Україні 15 серпня відзначають День археолога. Представники цієї професії — справжні мандрівники в часі. Саме вони розкривають світу загадки історії, першими дізнаються про таємниці давніх цивілізацій, розгадують написи, зроблені тисячі років тому.

День ангела святкують Василь, Іван, Кирило, Роман, Степан, Тарас та Федір.

День в історії: