Подробицями параду на День Незалежності поділилися в МВС

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У параді до Дня Незалежності України візьмуть участь понад 5 тис. військових. Наразі в столиці тривають репетиції святкового дійства.

У військовому параді буде три колони — піша, повітряна та механізована. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Також у МВС вирішили поділитися знімками з репетицій святкового параду, в якому буде задіяно понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Кияни та гості міста, якщо ви побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте — тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України, — повідомили у МВС.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що цього року на 30-ту річницю Незалежності України відійдуть від радянської системи організації парадів і залишать «совок» у минулому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у параді до Дня Незалежності України 24 серпня в Києві візьмуть участь не лише українські військовослужбовці та силовики. Також на заході будуть присутні бійці армій Чехії, Польщі, Молдови та Словаччини.