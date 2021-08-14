Протест у Києві. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n158810-na-protesti-pid-ofisom-prezydenta-napaly-na-jurnalista-z-yavylosya-video.html

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Протест під Офісом президента не обійшовся без насильства. Під час акції було скоєно напад на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного.

Нападники знімали все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу. Про це повідомляють «Букви».

Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий підійшов до нього та переконував піти з місця події.

Після завершення акції журналіста наздогнала група осіб, які в агресивній формі почали вимагати видалення фотографій, які той зробив під час заходу. У результаті нападу фотокореспондент отримав тілесні ушкодження — численні синці, подряпини, садна.

Побиття журналіста нападники знімали на камеру, а пізніше опублікували запис в мережі. Напад завершився після того, як до місця почали підходити інші журналісти, що були присутні на акції.

Фотокореспондент написав заяву в поліцію про вчинення злочину, на місце було викликано «швидку» для фіксації отримання тілесних ушкоджень. Свій стан Кужельний оцінює як задовільний.

Нагадаємо, протест під Офісом президента прокоментував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він розповів, що мітингувальники відмовилися пройти перевірку на відсутність небезпечних для життя та здоров’я предметів — зброї, вибухових пристроїв та легкозаймистих речовин. Через це вісім правоохоронців отримали травми та опіки.

Джерело: «Букви»